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Aktüel Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü öne sürülen damat ile eşi ve baldızına dava açıldı
Aktüel

Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü öne sürülen damat ile eşi ve baldızına dava açıldı

İddianamede, İranlı sanıklar Mohammad Khodarahmı, eşi Shırın Galeh Bakhtıarı ile baldızı Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:40:55 -
Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü öne sürülen damat ile eşi ve baldızına dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınpederini öldürerek, parçalara ayırıp buzluğa koyarak sakladığı öne sürülen damat ile eşi ve baldızı hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle üst soyu öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Mayıs'ta İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne, sanık Mohammad Khodarahmı'nın kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yı 3 ay önce Esenyurt'ta kaldıkları evde öldürdüğü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğu ihbarının yapılması üzerine tahkikat başlatıldığı anlatıldı.

Esenyurt'taki adrese gidildiğinde, buzdolabı ve iki ayrı derin dondurucuda yapılan incelemede poşetler içerisinde iki ceset bulunduğu aktarılan iddianamede, cesetlerin Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile Sıavash Galeh Bakhtırı'ya ait olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Olayın ardından çiftin damadı Mohammad Khodarahmı ile maktullerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı ile Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, Mohammad Khodarahmı'nın Shırın Galeh Bakhtıarı'nın eşi olduğu anlatıldı.

İddianamede beyanına yer verilen sanık Mohammad Khodarahmı, maktullerle miras sebebiyle tartıştıklarını, çifti tek başına öldürerek cesetlerini parçalara ayırdığını ve buzluğa koyduğunu, 4-5 gün sonra ise eşi ile baldızının olaydan haberi olduğunu aktardı.

Sanık Khodarahmı,10 Şubat'ta kayınpederinin, 11 Şubat'ta ise kayınvalidesinin ellerini plastik kelepçeyle bağladığını, ağızlarını da bantladığını ardından ikisini de boğarak öldürdüğünü, eylemi iki hafta önce tasarladığını ifade etti.

Olayda kullandığı bıçağı ve kanlı giysileri evden uzak bir çöp kutusuna attığını söyleyen sanık Khodarahmı, olaydan 3 ay sonra konsolosluğa giderek suçunu itiraf ettiğini belirtti. Sanık olayı, cinayetten 3-4 gün sonra eşine yaklaşık 20 gün sonra ise baldızına anlattığını kaydetti.

Diğer sanık Shırın Galeh Bakhtıarı da ifadesinde, cinayeti sonradan öğrendiğini ileri sürdü. Eşinin telefonuna gönderdiği "Anneni eve gönder" mesajı üzerine annesini söz konusu adrese gönderdiğini, akşam üzeri eve gittiğinde anne ve babasını görmediğini, eşinin kendisine olayı 4-5 gün sonra anlattığını söyledi.

- Maktullerin kızlarının beyanları suçtan kurtulmaya yönelik

Sanık Shahrazad Galeh Bakhtıarı da beyanında 10 Şubat'ta ikamete gittiğini, sanık Mohammad Khodarahmı'nın ellerini ve ayaklarını bağlayarak kendisini bir odaya kapattığını, burada annesinin inleme sesini duyduğunu, ara sıra Khodarahmı'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve derin dondurucuları görmediğini ileri sürdü.

İddianamede, sanıklar Shırın Galeh Bakhtıarı ve Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın suçtan kurtulmaya yönelik beyanda bulundukları ancak bu beyanlara itibar edilmediği ve Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın cinsel saldırıya maruz kaldığına dair bir delil bulunmadığı kaydedildi.

Sanık Mohammad Khodarahmı'nın eylemi tek başına kimseden yardım almadan küçük bir odada gerçekleştirmesinin, diğer sanığın anne ve babaları olan maktullerden haber almadan yaşamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı aktarılan iddianamede, "Her üç sanığın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, üst soyları olan Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile Sıavash Galeh Bakhtırı'yı canavarca hisle ve tasarlayarak öldürdükleri tüm soruşturma kapsamından anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, sanıklar Mohammad Khodarahmı, Shırın Galeh Bakhtıarı ve Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın "tasarlayarak canavarca hisle üst soyu öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Duruşma, önümüzdeki günlerde Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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