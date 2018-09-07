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Kayınpederini kutsal topraklarda omzunda taşıdı

Trabzonlu Murat Erbay, ailesiyle gittiği kutsal topraklarda, ibadetleri boyunca yürümekte güçlük çeken annesine tekerlekli sandalye kiralayıp kayınpederini de zaman zaman omzunda taşıyarak hac ibadetini yerine getirdi.

07 Eylül 2018 Cuma 00:05
Kayınpederini kutsal topraklarda omzunda taşıdı

Trabzonlu Murat Erbay, ailesiyle gittiği kutsal topraklarda, ibadetleri boyunca yürümekte güçlük çeken annesine tekerlekli sandalye kiralayıp kayınpederini de zaman zaman omzunda taşıyarak hac ibadetini yerine getirdi.

53 yaşındaki Murat Erbay, hacca gidebilmek için 9 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığına başvurarak kayıt oldu.

Sabırla hacca gideceği günü bekleyen Erbay ve ailesinin umudu, bu sene heyecan ve mutluluğa dönüştü. Murat Erbay, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla eşi Ayşe, 76 yaşındaki annesi Emine Erbay ve 90 yaşındaki kayınpederi Ali Kol ile kutsal topraklara gitti.

Yaşları ve sağlık sorunları nedeniyle uzun süre ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken aile büyüklerine yardımcı olan Erbay, annesi Emine Erbay için tekerlekli sandalye kiraladı. Annesine tekerlekli sandalyede tavaf yaptıran Erbay, kadınların bulunduğu ibadet yerlerinde ise annesine yardım konusunda eşinden destek gördü.

Yürümekte zorluk çektiği zamanlarda kayınpederini omzunda taşıyan Erbay, 34 gün süren hac görevinin ardından Trabzon'a döndü. Havalimanı çıkışında da kayınpederini omuzunda taşıyan Erbay, görenlerin takdirini kazandı.

Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışına ilk kez hac ibadeti için çıktığını belirterek, annesinin ve kayınbabasının yaşlılıktan dolayı ibadet etmekte zorlandığını görünce ikisine de yardımcı olduğunu kaydetti. Erbay, şunları söyledi:

"Kayınbabam 30 yıldır bizimle birlikte kalır. Cenab-ı Allah'ıma şükürler olsun. Kayınbabamı isteyerek, zorlandığı yerlerde Allah için omuzlarıma aldım. Oralarda ikimizin de ibadeti kolay oldu. Allah öyle bir güç verdi ki kayınbabam omuzlarımdayken benden ter bile akmadı. Zahmetine katlandım, zevk aldım. Hiç yorulmadım. Bana da herkes destek verdi. Kayınbabamı omuzlarıma aldığımı gören vatandaşlar fotoğraf çektiler."

"Onun duası bana yeter"

Annesine ise kiraladığı tekerlekli sandalyeyle ibadetini yaptırmaya çalıştığını anlatan Erbay, "Annem de bana dua etti, ağladı, beni de ağlattı. Onun duası bana yeter. Sadece kayınbabam ile anneme değil, tanımadığım yaşlılara da orada kolundan tutup yardımcı oldum." diye konuştu.

Erbay, hac ibadetini genç yaşta yapmanın önemine vurgu yaparak, "Özellikle gençlerimize bizzat oralara gitmeyi Allah nasip etsin. Benim yaşım da gençti belki ama kutsal topraklara daha genç yaşta gitmek gerek. 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda gitmek gerekir. Yaşlılar yoruluyor, üzülüyor. İbadet etmekte zorlanıyor. O nedenle oralar gençlerin yeri." ifadesini kullandı.

Her sene yeniden kutsal toprakları görmek istediğine işaret eden Erbay, oraları görüp de duygulanmamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

"Türk olduğumuzu öğrenince 'Recep Tayyip Erdoğan' deyip sarılıyorlar"

Erbay, hac ibadetinde karşılaştığı insanlarla aralarında geçen diyaloglara değinerek, "Türk olduğumuzu öğrenince 'Recep Tayyip Erdoğan' deyip sarılıyorlar bana. Dünya seviyor onu. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah'ım dünyada ve ahirette yerini cennet etsin. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun." dedi.

5 çocuk sahibi Ali Kol da iki sene önce umreye gittiğini belirterek, "Hep birlikte hacca gittik. Bize damadım yardımcı oldu. Dizimden dolayı fazla yürüyemiyorum. Beni taşıdı, Allah razı olsun. O olmasaydı ibadetlerimi yapamazdım. Allah'ım fırsat verdi, emrettiklerini yaptık." diye konuştu.

Yolculuklarının iyi geçtiğini, Diyanet İşleri Başkanlığının kendilerine yardım ettiğini aktaran Kol, zorluk çekmeden ibadetini yerine getirdiğini söyledi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 00:05
  1. Hac ibadeti
  2. Murat Erbay
  3. Trabzon
  4. Anadolu Ajansı

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