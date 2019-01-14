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"Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok"

- Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya:"(Evkur Yeni Malatyaspor maçı) Bu maçtan da alnımızın akıyla çıkacağımıza eminim. Biz gideceğiz ve bütün ikinci lig ekiplerini ve Bodrum'umuzu temsil edeceğiz"

14 Ocak 2019 Pazartesi 23:30
"Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok"


MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, Evkur Yeni Malatyaspor ile 16 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacakları Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçıyla ilgili, "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok." dedi.

Başkan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupanın önceki turlarında Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü oynadıkları güzel futbolla elediklerini belirtti.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'de oynayan, Anadolu'nun gururu bir takım olduğunu dile getiren Rıza Karakaya, "Bu maçtan da alnımızın akıyla çıkacağımıza eminim. Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarına çıkarken ilk amacımız Bodrum'u iyi temsil etmek ve Bodrumspor'un adını duyurmaktı. Evkur Yeni Malatyaspor'un sahasında oynayacağımız maçta kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Biz gideceğiz ve bütün ikinci lig ekiplerini ve Bodrum'umuzu temsil edeceğiz." diye konuştu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta iyi işler yapmaya çalıştıklarını aktaran Karakaya, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında Bodrum'u iyi bir şekilde temsil edeceklerine inandığını kaydetti.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 86 yıllık tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e çıktığını vurgulayan Rıza Karakaya, şunları söyledi:

"Bodrumspor'un tarihinde yaşanmamış günler. Bizim için güzel duygular. Bodrumspor tarih yazıyor. Geçen sene ligde kalıcı oldu, bu sene ise başa oynuyoruz. Kupada da bu aşamalara hiç gelmedik. Bodrumspor adına tarih yazılmış olunuyor."

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 23:30
  1. Bodrum Belediyesi Bodrumspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Rıza Karakaya
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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