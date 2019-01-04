Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Kupası
- Organizasyon yarın Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayacak04 Ocak 2019 Cuma 14:30
ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Kupası yarışmaları, yarın Bolu'da başlayacak.
Federasyondan yapılan açıklamada, 2 gün sürecek organizasyonun Gerede ilçesindeki Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi.
Yarışların ilk gününde yarın, kadınlar 5 kilometre ve erkekler 10 kilometre klasik teknik müsabakaları gerçekleştirilecek. Kadınlar 10 kilometre ve erkekler 15 kilometre serbest teknik müsabakaları da 6 Ocak Pazar günü yapılacak.
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