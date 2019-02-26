



ARDAHAN (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışları, Ardahan'da başladı.

Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki yarışlarda, federasyonun belirlediği 7 farklı yaş grubundaki 14 ayrı kategoride, 17 ilden 260 sporcu mücadele ediyor.

Yarışların bugünkü bölümünde klasik teknikte yarışan sporcular, kategorilerinde derece elde etmek için ter döktü.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Branş Sorumlusu Süleyman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın da devam edecek yarışların güzel ortamda geçtiğini belirterek, "Çok güzel bir yaşıma gerçekleştiriyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin gelip buraları görmesini tevsiye ediyoruz. Biz çok memnunuz." dedi.

Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi Seyfullah Bayraktar da Ardahan'ın ilk kez böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bayraktar, "Bu etkinliğin yapılması için bize desteğini esirgemeyen başta Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Buraya gelenlerin çok mutlu olduğunu gördük. Bu durumda da bizde mutlu oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon, yarın serbest teknik yarışlarıyla devam edecek.



