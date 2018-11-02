Kaya tuzu çok faydalı



Kaya tuzunda vücudumuzdaki gibi 84 farklı element/mineral bulunmaktadır. İhtiyaç duyduğumuz elementleri kaya tuzu kullanarak giderebiliriz. Ancak burada bahsedilen kaya tuzu elbetteki rafine edilmemiş yani belirli işlemlerle kimyası bozulmamış olan kaya tuzudur. Rafine edilmiş olan kaya tuzunda sadece "sodyum ve klorür" olmak üzere iki element kalmaktadır. Ayrıca rafine tuzlar beyazlaştırılmak ve akışkan hale getirilmek için içerisine farklı kimyasallar (siyanür) eklenmektedir.

Kaya tuzu astım, bronşit gibi alt solunum yolları rahatsızlıklarına iyi gelir. Ayrıca içerisindeki yer alan mineraller pekçok cilt rahatsızlıklarını giderdiği gibi antidepresandır.

Şeker hastalığı ve tansiyon rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Özellikle yüksek tansiyon rahatsızlığı olan bireylerin tansiyonunu yükseltmediği bildirilmiştir.

Kanserli hücrelerin çoğalma sürecini önlemektedir.



Sedef, mantar, sivilce, akıntı, kaşıntı gibi cilt rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Bedenimizin PH dengesini sağladığı gibi, başımızdaki ve boğazımızdaki ağrılara iyi gelmektedir. Ayrıca kronik yorgunluğu gidermede etkilidir.

Özellikle kaya tuzu sabunu kullanımı başta ergenlik sivilcesi olmak üzere sivilceleri önleme ve azaltmada etkilidir.



Kalp ritmini düzenlendiği gibi kalp damar hastalıklarını önlemede birebir fayda sağlar.

Böbrekte yer alan taşların dağılma sürecini hızlandırır.



Alzheimer hastalığı, kireçlenme, astım bronşit, kulak akıntısı rahatsızlığını önlediği gibi yaşlandırmayı da geciktirici etkiye sahiptir.

Kaya tuzu, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi hücrelerin yağ ve su ihtiyacını en iyi şekilde karşılamasını sağlar.

Kaya tuzu, vücudumuzdaki zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağladığı gibi hücrelerimizin asit-baz dengesini sağlamada önemli rol üstlenmektedir.

Kaya tuzu, kan dolaşımını hızlandırır ve kronik rahatsızlıklardan birisi olan tansiyonunun yükselmesini önler.



Kaya tuzu, bağışıklık sistemini güçlendirci etkiye sahiptir.

Tuz lambaları evin havasını değiştiriyor

Asırlar öncesinde tuz mağaralarına gidilerek kaya tuzunun yaymış olduğu negatif iyonlarla astım, bronşit, nefes darlığı gibi rahatsızlıklar önlenmeye çalışılmış..

Bugün 5 yıldızlı otellerde bulunan tuz odaları bu maksadı gerçekleştirmeye çalışmakta.

Evlerde ise kaya tuzundan yapılan tuz lambası kısmen tuz mağaralarının üstlenmiş olduğu görevi sağlamakta..



Bakın bunlar Çankırı tuz mağaralarından çıkarılan kaya tuzundan el işlemesiyle yapılan tuz lambaları.

Tuz lambası, içerisinde yanan lambanın tuzu ısıtmasıyla negatif iyon yayar, odadaki oksijen oranını artırır. Kaya tuzu lambasının, astım, bronşit, nefes darlığı, mevsimsel rahatsızlıklar, saman nezlesi gibi rahatsızlıkların önlenmesi ve giderilmesinde önemli pozitif etkiye sahip olduğu belirtilmekte.

Tuz lambası, yaymış olduğu negatif iyon sayesinde havada yer alan toz, bakteri, virüs, kıl, polen gibi maddeleri kendisine çektiği için havanın temizlenmesine ve kalite derecesinin artmasını sağlıyor.

Uykusuzluk, stres, yorgunluk, ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklar gibi daha çok psikolojik problemleri önleyip kişiyi daha dinç yaptığı ileri sürülüyor.

Tuz lambası, yapılan son araştırmalara göre akciğerin daha iyi çalışmasına neden olduğu bildirilmiştir.

Kullanmış olduğumuz pek çok elektronik cihazların yaymış olduğu radyasyon çeşitli rahatsızlıkları beraberinde getirmektedir. İşitme kaybı da radyasyon kaynaklı bir rahatsızlıktır. Tuz lambaları bunlara karşı iyi bir önlem..