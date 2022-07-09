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Kadın - Aile Kavurmanın yanına pilav tarifi | Kavurmanın yanına ne gider?
Kadın - Aile

Kavurmanın yanına pilav tarifi | Kavurmanın yanına ne gider?

Kurban bayramı sebebiyle pek çok evde kavurma pişiriliyor. Kavurmanın yanına ne pişirileceği ise sık sık araştırılıyor. Peki, kavurmanın yanına tereyağlı pilav nasıl yapılır? Tam ölçülü tereyağlı pilav nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-07-09 13:56:00 -
Kavurmanın yanına pilav tarifi | Kavurmanın yanına ne gider?

Leziz ve tane tane bir pilava kim hayır diyebilir. Hem kolay hem leziz bir pilav tarifi arıyorsanız; işte tereyağlı pilav tarifi….

Tane tane pilav tarifi:

Malzemeler:

  • 2 su bardağı pirinç
  • 3,5 su bardağı sıcak su
  • 2 yemek kaşığı şehriye
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz

Kavurmanın yanına pilav tarifi | Kavurmanın yanına ne gider?

Pirinci ayıklayıp suda bekletin.

15 dakika kadar suda beklettiğiniz pirinci güzelce yıkayıp süzün.

Tereyağını tencereye alın.

Tereyağı ısınınca şehriyeyi ilave edip kavurun.

Şehriye renk değiştirince pirinci ve tuzu ekleyip kavurma işlemini sürdürün.

Birkaç dakika sonra sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Ocağın altını en kısık ayara getirin.

Pirinç suyunu çekince ocağın altını kapatın.

Pişen pilavın üzerine havlu kağıt örtün tencerenin kapağını kapatın.

Pilavı 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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