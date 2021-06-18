Yaz mevsimi sıcak ve kurak geçtiği için kavun gibi sulu ve tatlı meyveler daha çok tüketilir. Kavunun insan sağlığına birçok faydası bulunur. Kavunun faydalarını merak eden kişiler, kavunun sağlığa ne gibi faydası olduğunu merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Kavunun faydaları nelerdir?

1-Günlük alınması gereken C vitaminin büyük bir kısmını karşılar.

2-A vitamini eksikliğini gidererek Akciğer sağlığını korur.

3-Adet dönemini düzene sokar.

4-İçerisinde bulunan lif sayesinde tok tutucu özelliği vardır. Bu da zayıflamayı kolaylaştırır.

5-Kavun nikotin eksikliğini giderir ve sigarayı bırakmaya yardımcı olur.

6-İçerisinde bulunan folat üreme kapasitesini arttırır.

7-Folik asit, potasyum, sodyum, magnezyum, demir ve bakır açısından zengindir,

8-Kalorisinin büyük bölümünü karbonhidrattan gelir,

9-Lif oranı düşüktür,

10-İçerisinde bulundurduğu C vitamini bağışıklık sistemini arttırır,

11-Tansiyon düşmesinde etkili bir meyvedir,

12-Beyine giden oksijen tüketimini yükseltir,

13-Ritim bozukluğunu engeller,

14-Strese iyi gelir,

15-Kavun diyabetik nefropati önler.

16-Bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olur.

17-Hazımsızlığı giderir.

18-Ateş düşürür.

19-Saç dökülmesini engeller, saçların daha gür ve sağlıklı uzamasını sağlar.

20-Egzama sedef gibi cilt hastalıklarını tedavi eder.

21-Kavun, diş ağrılarını giderir.

22-İdrar söktürücü özelliği vardır.

23-Cildin sağlıklı ve parlak bir görünüm elde etmesini sağlar.