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Aktüel Kavga ihbarına giden polis ekibinin aracına kiremit atılarak zarar verildi
Aktüel

Kavga ihbarına giden polis ekibinin aracına kiremit atılarak zarar verildi

Edirne'de kavga ihbarına giden polis aracının camları, bir evin çatısından atılan kiremitlerin isabet etmesi sonucu kırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 00:21:00 -
Kavga ihbarına giden polis ekibinin aracına kiremit atılarak zarar verildi

Edirne'de kavga ihbarına giden polis aracının camları, bir evin çatısından atılan kiremitlerin isabet etmesi sonucu kırıldı. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Menzilahir Mahallesi'nden silah sesleri geldiği ve kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giderek sokakları kontrol eden polis ekibinin aracına, Yeni Eğri Sokak'taki bir evin çatısından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kiremit atıldı. Kiremitler nedeniyle polis aracının camları kırıldı.

Bölgeye destek ekip istendi. Bu sırada sokakta havaya ateş edilmesi üzerine polis ekipleri de havaya uyarı ateşi açtı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı. Zarar gören polis aracı çekiciyle otoparka götürüldü.

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