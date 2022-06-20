Katre Yırtıcı kimdir? Okan Turan Katre Yırtıcı ile evlendi

Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan bir süredir sosyal medya fenomeni Katre Yırtıcı ile birlikteydi. Uzun süredir birlikte olan ve pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen çift, Sarıyer'deki Hünkar Suyu Kasrı'nda düzenlenen muhteşem bir tören ile hayatlarını birleştirdi.

Kır düğünü yapan çiftin şahitleri ise, Adalet ve İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktör Mustafa Denizli, Tv8 Acun Medya Ceo'su Esat Yontuç ve Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak oldu. Okan Turan ve Katre Yırtıcı çifti kameralara konuştu. "Çok heyecanlıyız, pandemiden dolayı maalesef düğünümüzü ertelemek zorunda kaldık. Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür eder, isteyen herkese nasip olmasını dileriz" dedi.

Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almış olan Okan Turan'ın nişanlısı Katre Yırtıcı'nın Aslıhan Doğan'la olan benzerliğini gören sosyal medya kullanıcıları büyük şaşkınlık yaşadı.

Katre Yırtıcı kimdir?

Katre Yırtıcı'nın yaşı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Katre Yırtıcı'nın en sevilen özelliği doğa ve hayvanlarla iç içe olmasıdır. 13 Kasım'da Okan Turan tarafından evlilik teklifi alan Katre Yırtıcı, dün akşam saatlerinde dünya evine girdi.