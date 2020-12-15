Katma değerli üretimi yaygınlaştıracağız

Varank, “Hedefimiz, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Bu hedefe ulaşmak için ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyonla öngörülebilirliği daha da iyileştirerek finansal istikrarı güçlendireceğiz” açıklamalarında bulundu. Varank, Twitter paylaşımında sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Varank, “Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm Türkiye’ye ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının ikinci dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Varank’ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre ise Türkiye ekimde sanayi üretiminde elde ettiği yıllık yüzde 10.2 artışla Tayvan, Çin, Belçika ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu birçok ülkeyi geride bırakarak ilk sırada yer aldı. ABD, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya’nın da aralarında olduğu dev ülkelerin üretim verilerinde ise gerileme görüldü.