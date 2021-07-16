Avrupa Konutları markasıyla bilinen Artaş İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, önemli mesajlar verdi. Çetinsaya, Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini ve çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Güzel adım atıldı

Çetinsaya, yabancıların yatırım için Türkiye tercih ettiklerini de dile getirdi. Çetinsaya, “Yabancı yatırımcıların ciddi oranda ülkemizdeki arsa, konut, ofis gibi gayrimenkullere yatırım yaptıklarını Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden görebiliyoruz. Bahar döneminde yabancılara yapılan konut satışları önemli ölçüde arttı. Ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlama adına yabancıların mülk sahibi olmasını kolaylaştıran hükümetimiz bu noktada güzel adımlar attı” diye konuştu.

İlgi arttı

Projelerine olan yabancı ilgisine dikkat çeken Çetinsaya, şunları söyledi: “Artaş İnşaat olarak inşa çalışmaları devam eden yatırımlarımızdan başta Avrupa Konutları Atakent 4 B, Atakent 4 C ve Yamanevler 2. etap ile İstanbul’un yeni yaşam merkezlerinden biri haline gelen Ayazağa-Arıcılar bölgesinde konumlandırdığımız Avrupa Konutları Çamlıvadi’ye ilgi beklentimizin üzerinde. Hem yatırım hem de oturum için yabancı yatırımcıların projelerimizi tercih ettiklerini ifade edebiliriz. Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün önemli kurumsal aktörü olan bizler, yılların getirdiği kurum kültürü ve yönetim anlayışımızın gereği ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.” Türkiye’nin önünün açık olduğunu aktaran Çetinsaya, “Bizler de üzerimize düşen görevi lâyıkıyla yerine getirme gayretindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yatırımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Katma değerli projeler ortaya koymaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca “Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörü aktif rolünü sürdürecektir” öngörüsünde bulunan Süleyman Çetinsaya, “Bu noktada sektörün beklentisi, her daim güvenli liman olarak görülen konutlara alıcıların kolay ulaşımının sağlanması yönünde. Bu da kampanyalar ve devlet teşvikleriyle mümkün. Bunu hayata geçirilebilirse süratle yeni projeler devreye girecektir” dedi.

Çamlıvadi’ye talep yoğun

Konut alıcıları ile yatırımcılarından talep gören ve 19 blok halinde tasarlanan Avrupa Konutları Çamlıvadi projesi 919 daireden oluşuyor. Projede 66 ila 328 metrekarelik 1+1 ve 5+1 dairelere yer veriliyor. Yürüyüş parkurları ve süs havuzlarının bulunacağı projenin hemen yanında konumlanacak park alanında ise çok amaçlı spor sahaları olacak. Avrupa Konutları Çamlıvadi’nin yine yanı başında kapalı ve açık bir manej yapılması planlanıyor. İnşaatı devam eden konut alanı İstanbul Havalimanı’na ulaşacak M11 metro hattının Hasdal istasyonuna yakın. Çamlıvadi’de daire teslimleri ise 2022’nin ikinci yarısında yapılacak.