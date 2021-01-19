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Gündem Katliam gibi kazada bir aile yok oldu
Gündem

Katliam gibi kazada bir aile yok oldu

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 01:48:00 -
Katliam gibi kazada bir aile yok oldu

Edinilen bilgilere göre kaza Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt-Horasan arasında meydana geldi. Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Asil Koca'nın Çorumlu olduğu ve Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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