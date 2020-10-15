Katliam Ermeni geleneğidir

Muhammet Kutlu Ankara

Karabağ’ı ve pek çok Azerbaycan şehrini 30 yıldır işgal altında tutan Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerini füzelerle vurmasına tepkiler sürüyor. Ermeni işgal ordusunun, Gence’deki sivilleri füzeyle öldürerek bütün dünyaya gerçek yüzünü gösterdiğini vurgulayan Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Jale Aliyeva, “Şu anda Ermenistan bir işgalden fazlasını yapıyor. 5 gün önce Gence şehrinde yaptıklarını tüm dünya gördü. Bütün ülkeler Ermenistan’ın orada yaptığının soykırım olduğunu gördü. Gence’de evinde yatan sivil vatandaşlarımızın füzelerle katledilmesi, 1992’de Hocalı’da yapılan katliamın benzeridir. Şu an yapılan, o katliamın devamıdır. Bundan sonra dünya bu yapılana sessiz kalmamalıdır. Ermenistan’ın tek yapacağı şey; vahşice işgal ettiği toprakların her karışını Azerbaycan’a teslim etmektir. Ancak o zaman Azerbaycan masaya oturur” dedi.

Tarih boyu katliam yaptılar

“Ermeniler tarih boyunca, 10 yıl önce de, 30 yıl önce de, 200 yıl önce de katliamlar, soykırımlar yaptılar” diyen Milletvekili Elman Memmedov, “Ermeniler, faşizmle yaşıyor ve şu anda Azerbaycan ordusu karşısında duramıyor. Gardaş Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Türkiye devleti, Türkiye vatandaşları, bütün siyasi partileri haklının, gardaşlarının yanında oldular. Bu meseleler başladığından beri, Türkiye bütün imkanlarıyla, hem siyasi hem manevi anlamda her açıdan yanımızda oldu” diye konuştu.

Savaş kurallarına uymuyor!

Milletvekili Melahat İbrahimkızı ise “Bugün dünyanın gözü önünde Azeri halkı Ermeni faşizmine karşı savaşmaktadır. 30 yıl önce Ermeni saldırganlığı yüzünden başlayan Karabağ savaşı hâlâ devam etmektedir. Topraklarımızın yüzde 20’si işgal altındadır. 27 Eylül’de başlayan çatışmalar, bizim için mukaddes savaşa dönüşmüştür. Yazık ki düşman savaş kurallarına, insanlığa, insan haklarına uymayıp sivilleri katlediyor. Bu, 1992’deki Hocalı katliamına benzer bir vahşettir. Faşist Ermeniler yaptıklarıyla bir kez daha vahşi yüzünü, katliamcı yüzünü ortaya koymuştur” dedi.