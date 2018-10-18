Katkı maddelerinin zararını biliyor musunuz?

Gıda katkı maddelerinin bir kısmı bazı hastalıkları tetikleyebilir mi? sorusu gündemden hiç düşmüyor. Halkın zihnini sürekli kurcalarken, bilim adamları da harıl harıl üzerinde çalışmalar yapıyor. Bazıları yasaklanıyor. Bazılarındaki kuşkular kalkıyor. Bazıları hâlâ tedirginlik yapıyor.

Gıda katkı maddelerinden bazılarının sebep olduğu düşünülen sağlık problemleri şöyle sıralanıyor:

● Dikkat eksikliği bozukluğu, hiperaktivite sendromu..



● Alerji,



● Astım,



● Davranış bozuklukları,



● Baş ağrısı, migren,



● Cilt problemleri: egzama, kurdeşen,



● Uyku problemleri...

En ilginç olanı ise kansere yolaçan katkı maddelerinin işlenmiş et ürünlerinde kullanılmaması halinde, gıda zehirlenmelerinin ortaya çıkacak olması..

Nitrit ve nitratlar (E249, E250, E251), kansere sebep olan nitrozaminleri oluşturuyor. Ayrıca bunlar kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltıyor. Nitrat ve nitritler bazı bünyelerde baş ağrısı ve kurdeşene sebep olabiliyor. Daha önemlisi “potansiyel kansorejen” diye nitelendiriliyor.

Buna mukabil bazı araştırmacılar, sucuk ve salam gibi işlenmiş et ürünlerinde nitrit kullanılması yasaklanırsa, et ürünlerinin kötü renkte ve lezzetsiz olacağı, dayanma sürelerinin azalacağı ve dolayısıyla gıda zehirlenmeleri yoluyla sağlık problemleri ortaya çıkacağı endişesi duyulmaktadır.

Çocuklarımız hedefte

Çocuklar, vücut ağırlığına göre, daha fazla enerji ve gıdaya ihtiyaç duyar. Bazen çocuklar belirli gıda maddelerini çok tüketir. Bunun neticesinde enerji ihtiyaçlarını karşılarken daha fazla miktarda katkı maddesi alabilir. Dolayısıyla ebeveynlere, çocuklarını, içinde katkı maddesi bulunan gıda maddelerini aşırı tüketmelerini engelleme hususunda çok iş düşmektedir.

Bir de bunlar var

Renklendiriciler hassas kişilerde deri döküntüleri ve astım gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada incelenen 25 şekerleme örneğinin 11'inde izin verilmeyen renklendiricilere rastlanmıştır.

Benzoik asit bazı gıda ürünlerinde koruyucu katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Fakat astım, deri döküntüsü ve hiperaktiviteye sebep olabilen bir asittir. Türkiye'de üretilen bazı meyve sularında benzoik asit miktarının izin verilen değeri aştığı tespit edilmiştir.

Sülfitler; çeşitli alerjik reaksiyonlara, ayrıca kurdeşen, göğüste sıkışma, karında kramp, ishal, kan basıncı düşmesi, halsizlik gibi durumlara yol açar. Birçok restoranın salata soslarında yüksek miktarda sülfit mevcuttur.

Aspartam: Sık kullanılan bir sun'î tatlandırıcı olan aspartam; hassas kişilerin göz kapaklarında, dudak, el veya ayaklarında şişmeye sebep olabilir. Ancak, bunların görülme sıklığı azdır.



Monosodyum glutamat, özellikle Uzakdoğu ve Türk mutfaklarında değişik gıdalarda lezzet artırıcı olarak kullanılır. Fazla miktarda monosodyum glutamat alınmasıyla oluşan reaksiyona "Çin Restorantı Sendromu" denir; bu, baş ağrısı, bulantı, ishal, terleme, göğüste sıkışma ve boyun arkasında yanmaya sebep olur.