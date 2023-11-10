  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti'de çok büyük deprem: Büyükşehir yönetimi istifa etti

Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel fena patladı: Ulan çıkın vurun şunları

Siyonist Yahudiler ne ile emrolundular: Bunlar insan olamaz... Kutsal kitaplarında neler neler var, okuyunca şok olacaksınız! İşte Siyonizm gerçeği

Kulaklarınızı açıp iyi dinleyin Kemalistler! Böyle olursa Gülen ve Karayılan da milletvekili olur

Almanya'da ırkçılık hortladı: Yabancılar dışarı

Yunanistan 'Türkiye işgal etti' demişti! Zürafa Adası'nın altında bakın ne varmış... Tüm yaygarayı bu yüzden koparıyorlar

Altın fiyatlarında serbest düşüş! Yatırımcılar şaşkın

Döner yiyip hesabı ödemeyen kaymakam sessizliğini bozdu! Aslında bakın neden ödememiş

Çözerse ancak o çözer! ABD medyasından Erdoğan itirafı

Başkan Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: Kendi kararı
Gündem Katillerin bakanından ahlaksız açıklama!
Gündem

Katillerin bakanından ahlaksız açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-11-10 03:25:00 -
Katillerin bakanından ahlaksız açıklama!

İsrailli aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yahudi işgalcileri akıl almaz ahlaksızlıkla savundu.

Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da sivil siyonist yahudilerin Filistinli Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri hakkında konuştu.

Siyonist bakan, Yahudi işgalcilerin Filistinli Müslümanlara yönelik şiddeti hakkındaki eleştirilerin tamamen ortadan kaldırılmasını istedi.

Ben-Gvir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları konusunda konuşulmamasını talep etti.

Katillerin bakanı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Yerleşimci şiddetine yönelik yerli ve yabancı eleştiriler kamusal söylemde tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuda da konsepti değiştirmenin zamanı geldi."

Alçak İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli masum bir çocuğu öldürdü
Alçak İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli masum bir çocuğu öldürdü

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alçak İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli masum bir çocuğu öldürdü

Gazze’de İsrail Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü! 2 koldan Filistin katliamı
Gazze’de İsrail Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü! 2 koldan Filistin katliamı

Gündem

Gazze’de İsrail Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü! 2 koldan Filistin katliamı

Batı Şeria'da artan Yahudi yerleşimci saldırıları nedeniyle Filistinliler köylerini terk ediyor!
Batı Şeria'da artan Yahudi yerleşimci saldırıları nedeniyle Filistinliler köylerini terk ediyor!

Dünya

Batı Şeria'da artan Yahudi yerleşimci saldırıları nedeniyle Filistinliler köylerini terk ediyor!

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Gündem

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Batı Şeria’da işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 Filistinli şehit oldu!
Batı Şeria’da işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 Filistinli şehit oldu!

Dünya

Batı Şeria’da işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 Filistinli şehit oldu!

İsrailli gazete skandalı itiraf etti: Yerleşimci hırsızlar Batı Şeria'daki Filistinlileri katlediyor Eli kanlı ABD ve İsrail izliyor.
İsrailli gazete skandalı itiraf etti: Yerleşimci hırsızlar Batı Şeria'daki Filistinlileri katlediyor Eli kanlı ABD ve İsrail izliyor.

Gündem

İsrailli gazete skandalı itiraf etti: Yerleşimci hırsızlar Batı Şeria'daki Filistinlileri katlediyor Eli kanlı ABD ve İsrail izliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23