Katillerin bakanından ahlaksız açıklama!
İsrailli aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yahudi işgalcileri akıl almaz ahlaksızlıkla savundu.
Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da sivil siyonist yahudilerin Filistinli Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri hakkında konuştu.
Siyonist bakan, Yahudi işgalcilerin Filistinli Müslümanlara yönelik şiddeti hakkındaki eleştirilerin tamamen ortadan kaldırılmasını istedi.
Ben-Gvir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları konusunda konuşulmamasını talep etti.
Katillerin bakanı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Yerleşimci şiddetine yönelik yerli ve yabancı eleştiriler kamusal söylemde tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuda da konsepti değiştirmenin zamanı geldi."
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