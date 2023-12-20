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Gündem Al Jazeera muhabiri canlı yayında bombardımana yakalandı!
Gündem

Al Jazeera muhabiri canlı yayında bombardımana yakalandı!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 19:50:00 - 2023-12-20 20:27:42

Katil İsrail, Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi’nin yakınında bulunan yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda çok sayıda Filistinlinin şehit olduğu öğrenildi.

Çok sayıda yaralının da olduğu belirtilen bombardımana Al Jazeera muhabiri Hani Mahmoud canlı yayında yakalandı. Mahmoud, patlamanın ardından hızla güvenli bir yere geçti.

Yerel kaynaklar, saldırıda yerleşim yerlerinin yanı sıra bir caminin de hedef alındığını aktararak, çok sayıda patlama olduğunu ifade etti. 

Refah, İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı bir bölge olarak biliniyor.

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