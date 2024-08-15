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Aktüel Katiliyle yan yana toprağa verildi!
Aktüel

Katiliyle yan yana toprağa verildi!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 22:20:00 -
Katiliyle yan yana toprağa verildi!

Ankara'da Berat Bahadır isimli şahıs, otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldürdü. Bahadır, daha sonra aynı silahla kendi canına kıydı. 2 çocuğu bulunan çiftin yan yana gömülmesi ise dikkat çekti.

Ankara'da meydana gelen korkunç olayda 42 yaşındaki Zülbiye Bahadır ile onu öldürüp intihar eden boşanma aşamasındaki 43 yaşındaki eşi Berat Bahadır, yan yana toprağa verildi.

ÖNCE TARTIŞTIĞI EŞİNE SONRA KENDİNE KIYDI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi 937'nci Sokak'ta meydana geldi. Berat Bahadır ile boşanma aşamasındaki eşi Zülbiye Bahadır, otomobilde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Berat Bahadır, tabancayla eşi Zülbiye Bahadır'a ateş etti.

Bahadır ardından aynı silahla kendini vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bahadır çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, defnedilmek için Ortaköy Mezarlığı'na getirildi. Zülbiye Bahadır ile onu öldürüp intihar eden eşi Berat Bahadır, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
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