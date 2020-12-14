Katılım bankaları kar oranları

Kâr payı, tasarruf sahiplerinden toplanan fonların faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret ve sanayide değerlendirilmesi sonucunda oluşan kâr ya da zararın tasarruf sahiplerine paylaştırılmasıdır.

Katılım bankacılığı faiz değil kâr esasına dayalı faaliyet gösteren bir bankacılık sistemidir. Katılım bankaları kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplar, ticaret, ortaklık ve finansal kiralama gibi yöntemlerle fon kullandırır. Müşteriye ödenecek katılım bankası kâr payı, havuzda toplanan fonların kullandırılması sonucunda doğan kârdan ödenir.

Katılma Hesabı Nedir?

Katılma Hesabı en az bir ay vadeli olarak açılan ve kâr-zarar ortaklığı çerçevesinde vade sonunda getirinin paylaşıldığı bir hesap türüdür.

Katılma Hesabı bankanın finansman sağladığı projelerin kârına veya zararına ortak olma esasına dayanır. Önceden belirlenmiş ve taahhüt edilen bir getirisi yoktur.

Katılma Hesaplarında toplanan fonlar faizsiz bankacılık ilkeleri doğrultusunda sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin finansmanına kullanılır. Katılma Hesabını vadeli hesap türlerinden ayıran en büyük fark faiz uygulanmamasıdır. Katılma Hesabından elde edilecek getiri vade başında değil vade sonunda belli olur ve katılma hesabının dahil olduğu kâr havuzu oranında kâr payı sağlar.

Kar Payı Nasıl Hesaplanır?

Katılım bankası kâr payı hesaplaması yapılırken mevduat bankalarındaki gibi önceden belirlenen oranlar söz konusu değildir. Katılma Hesapları için yatırılan tutarlar vadesine ve hesabın açıldığı para cinsine göre havuzlarda toplanır. Müşterilerin ihtiyacı olan finansman desteği talepleri doğrultusunda ilgili havuzlardan sağlanır. Ortaya çıkan kâr ya da zarar, kullanımın yapıldığı havuza ait olan katılma hesaplarına dağıtılır.

1 Ay = 31 Gün

3 Ay = 91 Gün

6 Ay = 180 Gün

1 Yıl = 364 Gün

1 Yıldan Uzun Vadeli= 365 – 450 Gün olup; kırık vadeler için ilgili kâr payı oranlarını şubelerimizden öğrenebilirsiniz.

Altın katılma hesapları en az 92 gün ve 50 gr olacak şekilde açılmaktadır.

Gümüş katılma hesapları en az 92 gün ve 5000 gr olacak şekilde açılmaktadır.

Katılm Bankaları Kar Payı Hesaplama

Katılma Hesabınıza ait kâr payı hesaplaması için aşağıda bulunan katılım bankalarına ait Kâr Payı Hesaplama Aracını kullanabilirsiniz.

Albaraka Türk Katılım Bankası Kar Oranı Hesaplama

Emlak Katılım Bankası Kar Oranı Hesaplama

Kuveyt Türk Katılım Bankası Kar Oranı Hesaplama

Türkiye Finans Kar Oranı Hesaplama

Vakıf Katılım Kar Oranı Hesaplama

Ziraat Katılım Kar Oranı Hesaplama