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Gündem Katil liderlerden taziye mesajı!
Gündem

Katil liderlerden taziye mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 20:04:00 - 2024-01-23 20:20:58
Katil liderlerden taziye mesajı!

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze’deki 24 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

1 günde 24 askeri birden ölen katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana en ağır kaybını yaşarken, siyonistlerden birbiri ardına açıklama geldi.

İsrail'in katil yöneticilerinin 24 askerin ölümüne ilişkin mesajları şöyle:

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Katlanılması zor bir sabah."
İsrail Güvenlik Bakanı Ben Gvir: "Acı dolu bir sabah"
İsrail Ordu Sözcüsü: "Büyük bir felaket."
İsrail Savaş Kabinesi: "Tüm İsrail için zor bir sabah."
İsrail Enerji Bakanı: "Kelimeler yetersiz."

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