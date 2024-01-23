Katil liderlerden taziye mesajı!
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze’deki 24 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.
1 günde 24 askeri birden ölen katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana en ağır kaybını yaşarken, siyonistlerden birbiri ardına açıklama geldi.
İsrail'in katil yöneticilerinin 24 askerin ölümüne ilişkin mesajları şöyle:
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Katlanılması zor bir sabah."
İsrail Güvenlik Bakanı Ben Gvir: "Acı dolu bir sabah"
İsrail Ordu Sözcüsü: "Büyük bir felaket."
İsrail Savaş Kabinesi: "Tüm İsrail için zor bir sabah."
İsrail Enerji Bakanı: "Kelimeler yetersiz."
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