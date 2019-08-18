Katil İsrail'in şehit ettiği 3 Filistinlinin cesedine ulaşıldı Gazze Şeridi sınırı yakınlarında, İsrail askerleri tarafından şehit edilen 3 gencin cesedine ulaşıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırı yakınlarında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli Mahmud el-Vilayide (24), Muhammed Ebu Namus (27) ve Muhammed et-Teramisi'nin (26) cesetlerine ulaşıldığı belirtildi. İsrail ordusu, dün gece Gazze Şeridi sınırında silahlı oldukları iddia edilen Filistinliler görüldüğünü ve söz konusu kişilere ateş açtıklarını açıklamıştı.

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