Katil İsrail güçleri, şehit ettikleri Filistinliyi anadan üryan hale getirip kaldırımda bekletti
İşgalci İsrail güçleri, aracını bir İsrail polisinin üzerine sürdüğü ve sonrasında bıçakladığını iddia ettiği Filistinliyi şehit etti. Öte yandan İsrail polislerinin, şehit ettikleri Filistinlinin cansız bedenini çırılçıplak vaziyette kaldırımda beklettikleri de görüldü.
Katil İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişimde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi şehit etti.
İsrail polisinin yaptığı yazılı açıklamada, şehit edilen Filistinlinin aracını kontrol noktasında bekleyen bir İsrail polisinin üzerine sürdüğü ve sonrasında bıçakladığı ileri sürüldü.
Cansız bedenini çıplak halde kaldırımda beklettiler
Açıklamada, saldırıya uğrayan İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı açıklanırken, İsrail güçlerinin vurduğu Filistinlinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail polisi, şehit edilen Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapmazken, şehit edilen Filistinlinin kıyafetleri çıkartılıp cansız bedeninin anadan üryan halde kaldırımda bekletildiği görüldü.