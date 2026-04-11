  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
Dünya Katil, İran ve Lübnan sonrası Suriye'ye yöneldi
Dünya

Katil, İran ve Lübnan sonrası Suriye'ye yöneldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Katil, İran ve Lübnan sonrası Suriye'ye yöneldi

Suriye'nin güneyinde Süveyda'da İsrail'in açıktan destek verdiği Dürzi lider Hikmet el-Hecri'nin taraftarları, Suriye'den ayrılma talebiyle düzenledikleri gösteride İsrail bayrağı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun posterlerini taşıdı.

Suriye'nin güneyinde Süveyda'da kent merkezinde bir araya gelen göstericilerin, Süveyda'daki Dürzi topluluğun ruhani lideri Hikmet el-Hecri, İsrail’de Dürzi topluluk lideri Muvaffak Tarif ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun posterlerini taşıdığı görüldü.

İsrail bayrakları taşıyan protestocuların, hükümet güçlerinin Süveyda'dan çekilmesi, tutukluların serbest bırakılması ve Suriye’den ayrılma yönünde sloganlar attığı bildirildi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 2025 yılında 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de alıkonulmuştu.

Daha sonra bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine de Dürzi gruplar saldırmış ve onlarca asker ölmüştü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu da Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. 

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılara devam etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

Yol haritasında, sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı ifade edilmişti.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Saffet

Artık suriyeden avrupaya geceklere kolay saglamalı tanpon bölge olmamalıyız diye düşünüyorum

Erçelik

O paçavrayı icat edenin ve bayrak sananın ve eline alanın. El kuklalarına bak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23