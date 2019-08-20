0553 313 94 23

Katil Esed'den skandal Türkiye açıklaması!

Suriye'ye yerle bir ederek birçok insanın ölümüne sebep olan Beşar Esed, ülkedeki son durumla ilgili skandal bir açıklama yaptı.

20 Ağustos 2019 Salı 19:01
Katil Esed'den skandal Türkiye açıklaması!

Suriye'nin eli kanlı lideri Beşar Esed, İdlib bölgesinde gerçekleşen son çatışmalarda, bölgedeki gruplara Türkiye tarafından sınırsız destek verildiğini iddia etti.

Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinde yapılan açıklamada, Esed’in Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin’in başında bulunduğu heyetle yaptığı görüşmede, Türkiye'nin bazı gruplara destek verdiğini öne sürdü.

Skandal açıklama

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yayınladığı açıklamaya göre Esed, “Kazanılan zaferler, terörist grupların başta Türkiye olmak üzere bir dizi Batı ve bölge ülkesinden aldıkları desteğe rağmen Suriye halkını ve ordusunu, ülkemizin topraklarının son parçası kurtarılıncaya kadar teröristlerle mücadele etmeyi sürdürme niyetinde pekiştirdi” dedi

Ruslar kutladı

SANA’nın aktardığına göre Sablin’in başında bulunduğu Rus heyetin üyeleri ise Esed’i Suriye ordusunun başta İdlib’de olmak üzere kazandığı zaferler dolayısıyla kutladı.

Habere göre taraflar ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin perspektiflerini ve söz konusu işbirliğinin olası tüm alanlarda genişletilmesi ile ilgili önlemleri ele aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:01
  1. Suriye
  2. Esed

YORUM YAZ

  • MuratMurat15 dk önce
    Katil serefsizin evladi , senin babanin ne it oldugunu biliyoruz , seninde nasil bir it enigi oldugun ortaya cikti , sana dunya dar gelecek , cehennem de yurt olacak domuzun cocugu. Tum milletin dunyada dilenci oldu kafpe kopek.
  • Yusuf SecmenYusuf Secmen20 dk önce
    800.000 kendi insanını,bebeklere kadar katleden bu Esat'ı, As At !İplerinin ucu ABD,İran,Rusya'da. Yeter ki üç günlük dünyada avuç içi kadar toprağı, makamı olsun. Ruslar da, şu Fırat'ın Doğusu meselesi ciddiyete bindiğinden beri, ''Fırsat bu''deyip ALÇAKLIKYAPIYOR. SIRTINDA YUMURTA KÜFESİ OLMAYANLAR, ahkamKESİYORLAR. O KADARLEŞ KARGALARI var ki etrafımızda ; Ancak Allah'ın yardımıyla sıyrılırız.
  • Hasan Hasan 27 dk önce
    Allah akıl versin sizlere, öso yardım etmiyormuyuz öso Esad’a göre terörist değil mi? Şimdi ülkemizi parçalamak isteseler terörist demez miyiz? İşin kısası adam baştan sona haklı, azıcık aklı olan Esad’a laf diyeceğine ABD nin Fransa nın Suriye de ne işi var diye düşünür, Rusya yı anlarım meşru devlet davet etti, bizim Suriye ile kötü olunca elimize ne geçti Maşallah 4 milyon Suriyeli bir de pyd miz oldu, Esad ile düşman olmamıza neden nedir? Pyd yi destekleyen ABD ile nasıl dost oluruz işin kısası dış politika bitik, akitte şakşakçılara göre haber yapsın
  • uyan tcuyan tc28 dk önce
    bakalım daha ne yalanlar üreteceksiniz pislikler ... esed
  • ahmetahmet31 dk önce
    moskoflar ve haydut coni suriye paylasiminda anlasti..rakka-deyrizor-israil siniri guney suriye siyonist emanetcisi abd ye, kuzey suriye moskof+haydut abd adina pkk/pyd ye... basja izahi yok

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gerilim tırmanıyor! Pakistan duyurdu: 6 askeri öldürdük
  1. Gerilim tırmanıyor! Pakistan duyurdu:..
  2. Fransa’da G7 öncesi ’sosyal medya’..
  3. Gençlerbirliği, Gazişehir..
  4. KYK yurdunda kalma şartları nelerdir?
  5. Babası vefat eden Anisimova, ABD..
  6. Kandilli Rasathanesi'nden vatandaşlara..
  7. Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir..
  8. Kornişon üretimindeki artış Sındırgılı..
  9. Arap koalisyonu Husilere ait mühimmat..
  10. Ayvalık’ta trafik kazası; 5 yaralı
  11. CHP’de iptal edilen kongre partilileri..
  12. CHP’li Öztrak’tan MHP’li..
  13. Gönen’de üvey torun dehşet saçtı
  14. Avrupa ülkesinden Almanya'ya tazminat..
  15. Çalımbay: “Rize maçına odaklandık”
  16. İlk duruşmada tahliye edilen cinsel..
  17. Alanyaspor'da transfer
  18. İzmir’den iyi haber geldi: Orman..
  19. Milli mücadele ruhu için pedal..
  20. CHP'den Ahmet Davutoğlu ve Ali..
O genel müdür görevden alınıyor
O genel müdür görevden alınıyor
Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

Günün Karikatürü

19 Ağustos 2019
Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz