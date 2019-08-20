Katil Esed'den skandal Türkiye açıklaması!
Suriye'ye yerle bir ederek birçok insanın ölümüne sebep olan Beşar Esed, ülkedeki son durumla ilgili skandal bir açıklama yaptı.20 Ağustos 2019 Salı 19:01
Suriye'nin eli kanlı lideri Beşar Esed, İdlib bölgesinde gerçekleşen son çatışmalarda, bölgedeki gruplara Türkiye tarafından sınırsız destek verildiğini iddia etti.
Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinde yapılan açıklamada, Esed’in Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin’in başında bulunduğu heyetle yaptığı görüşmede, Türkiye'nin bazı gruplara destek verdiğini öne sürdü.
Skandal açıklama
Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yayınladığı açıklamaya göre Esed, “Kazanılan zaferler, terörist grupların başta Türkiye olmak üzere bir dizi Batı ve bölge ülkesinden aldıkları desteğe rağmen Suriye halkını ve ordusunu, ülkemizin topraklarının son parçası kurtarılıncaya kadar teröristlerle mücadele etmeyi sürdürme niyetinde pekiştirdi” dedi
Ruslar kutladı
SANA’nın aktardığına göre Sablin’in başında bulunduğu Rus heyetin üyeleri ise Esed’i Suriye ordusunun başta İdlib’de olmak üzere kazandığı zaferler dolayısıyla kutladı.
Habere göre taraflar ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin perspektiflerini ve söz konusu işbirliğinin olası tüm alanlarda genişletilmesi ile ilgili önlemleri ele aldı.
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