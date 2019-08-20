Katil Esed'den skandal Türkiye açıklaması!

Suriye'nin eli kanlı lideri Beşar Esed, İdlib bölgesinde gerçekleşen son çatışmalarda, bölgedeki gruplara Türkiye tarafından sınırsız destek verildiğini iddia etti.

Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinde yapılan açıklamada, Esed’in Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin’in başında bulunduğu heyetle yaptığı görüşmede, Türkiye'nin bazı gruplara destek verdiğini öne sürdü.

Skandal açıklama

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yayınladığı açıklamaya göre Esed, “Kazanılan zaferler, terörist grupların başta Türkiye olmak üzere bir dizi Batı ve bölge ülkesinden aldıkları desteğe rağmen Suriye halkını ve ordusunu, ülkemizin topraklarının son parçası kurtarılıncaya kadar teröristlerle mücadele etmeyi sürdürme niyetinde pekiştirdi” dedi

Ruslar kutladı

SANA’nın aktardığına göre Sablin’in başında bulunduğu Rus heyetin üyeleri ise Esed’i Suriye ordusunun başta İdlib’de olmak üzere kazandığı zaferler dolayısıyla kutladı.

Habere göre taraflar ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin perspektiflerini ve söz konusu işbirliğinin olası tüm alanlarda genişletilmesi ile ilgili önlemleri ele aldı.