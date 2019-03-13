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Katil Esed Türkmendağı'nı vuruyor!

Suriye'de, diktatör Beşşar Esed rejimi ve yabancı terörist gruplar, Lazkiye'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde kalan Türkmendağı bölgesini vurmaya başladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:28
Katil Esed Türkmendağı'nı vuruyor!

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar ile başını terörist Mihraç Ural'ın çektiği THKP-Acilciler grubu, Soçi mutabakatını ihlal ederek Lazkiye'nın kuzey kırsalındaki Türkmendağı'na yoğun top ve roket saldırısı düzenliyor.

Türkmendağı'nın yanı sıra, aynı bölgedeki Cebel Ekrad (Kürtdağı) ve Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Naciyye ve Merand köyleri ile Bıdama beldesi de hedef alınıyor.

Kara saldırısı düzenlemişti

Esed rejimi 2015'in son aylarında Rusya'nın hava desteğiyle Türkmendağı'nın yüzde 85'i ele geçirmişti. Bölgede yaşayan 20 bin civarında Türkmen ve Arap, Türkiye göç etmek zorunda kalmıştı. Türkmendağı'nda muhaliflerin elinde Çümeren, Kelez, İsapınarı, Sallur, Yamadı, Karamanlı köyleri ile Zeytincik, Ciptoroz, Kalaba çiftlikleri bulunuyor.

Dün gece rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Temaniye'de beyaz fosfor bombası kullanmış, sonrasında Halep'in batı kırsalındaki Hıreytan, Anadan ve Kefer Hamra bölgelerindeki sivil yerleşimlere kara saldırısı düzenlemişti.

Birkaç saat sonra muhaliflere ait gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği uçaklar, Serakib ilçesinin kırsalında yer alan bir çadırkenti vurmuş, 2 sivil ölmüş, 19 sivil yaralanmıştı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 126 sivil hayatını kaybetti, 380'den fazla sivil yaralandı. Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:28
  1. Karaman
  2. Lazkiye
  3. katil Esed
  4. Türkmendağı
  5. Esed

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  • TeberTeber1 sa önce
    Afrin harekatında lpg lilerden ele geçirilen Stinger ve Tow güdümlü uçak-tank savar silahları, Türkmen kardeşlerimize vermediniz mi? Sizin yapacağınız milliyetçilik bu kadar olur.

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