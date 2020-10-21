  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:10:08 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026649 0,24
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584607 0,22
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232042 0,10
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,058555 0,07
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,071923 0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009462 1,36
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,117888 0,24
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,059275 0,19
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,574807 0,18
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,243326 0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,551724 2,55
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,038212 1,16
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 15,443762 1,15
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,146453 0,98
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,268817 0,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,158892 0,63
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,906504 0,54
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,333649 0,51
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,023612 0,45
Aura Portföy Değ. Fon 0,743935 0,41
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,001819 1,27
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,142288 0,55
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,161532 0,55
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,391305 0,32
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,231620 0,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,579754 0,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,615346 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,017831 0,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022810 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060022 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,869996 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İP'in kuyruğu dik tutma çabası!
Siyaset

İP'in kuyruğu dik tutma çabası!

İYİ Parti Grup Başkenvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddial..
Dünyanın gündemindeki ülkede
Dünya

Dünyanın gündemindeki ülkede "Bayraktar" rüzgarı

Araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtarılan bazı köylere "Bayraktar" ismi verilmesini önerdi...
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!
Dünya

ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'dan çekecekleri ABD askerlerini, Rusya sınırlarına yakın olan başta Pol..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay