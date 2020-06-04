Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032136
|1,61
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,055806
|1,04
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036824
|1,00
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,556899
|0,97
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,186137
|0,81
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,910136
|1,46
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,793122
|0,59
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,799475
|0,33
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,982344
|0,29
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,576994
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,046593
|2,24
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028524
|1,48
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064435
|1,44
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,147944
|1,43
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089014
|1,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,336805
|1,53
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,093229
|0,85
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,768065
|0,79
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,090017
|0,71
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,296968
|0,70
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,628620
|1,75
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,491788
|1,46
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,052674
|0,93
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,025986
|0,41
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,051271
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|121,647063
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,991287
|0,02
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022273
|0,02
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,992442
|0,02
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,061483
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)