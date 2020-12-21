  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:45:16 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF732,323642-1,09
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,046577-0,74
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,078554-0,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087094-0,65
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,060896-0,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,084452-1,10
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043516-1,06
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,850874-1,00
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045426-0,88
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,038230-0,78
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,107158-1,17
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,043492-0,97
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,116933-0,97
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,117217-0,94
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,058698-0,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,395649-0,78
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,041001-0,37
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,112764-0,35
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022649-0,33
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,025527-0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,279231-0,74
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029132-0,69
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,031158-0,65
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,314439-0,44
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,031513-0,35
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,308927-1,77
QNB Finans Portföy Altın BYF40,882545-1,73
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,117776-1,66
Gedik Portföy Altın Fon0,985176-0,74
HSBC Portföy Altın Fonu3,873176-0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti!
Siyaset

Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine “diktatör” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tazminat davası açtı.
Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek
Dünya

Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek

Aynı zamanda Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı olan Alekberli, kadim Azeri toprağı olan ve Türk dünyası ile Türkiye’nin arasına saplanmış bi..
Ermeni İHA'sı şoku yaşadı! Burun buruna geldiler
Dünya

Ermeni İHA'sı şoku yaşadı! Burun buruna geldiler

Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes yapılsa da Erivan'da büyük bir kriz yaşanıyor. Son olarak Azerbaycan'ı insansız hava araçları ile gör..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay