Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|732,323642
|-1,09
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046577
|-0,74
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078554
|-0,72
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087094
|-0,65
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060896
|-0,62
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,084452
|-1,10
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043516
|-1,06
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,850874
|-1,00
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045426
|-0,88
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038230
|-0,78
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,107158
|-1,17
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043492
|-0,97
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,116933
|-0,97
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117217
|-0,94
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,058698
|-0,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,395649
|-0,78
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,041001
|-0,37
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,112764
|-0,35
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022649
|-0,33
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,025527
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,279231
|-0,74
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029132
|-0,69
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,031158
|-0,65
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,314439
|-0,44
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031513
|-0,35
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,308927
|-1,77
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,882545
|-1,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,117776
|-1,66
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,985176
|-0,74
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,873176
|-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)