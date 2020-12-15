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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:42:05 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,047377-0,92
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,088669-0,81
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,318991-0,70
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,061867-0,70
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,790509-0,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,995929-1,53
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044725-1,26
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085960-1,04
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044079-0,90
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,026032-0,56
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,043381-1,47
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,107827-1,17
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,117452-1,03
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,058955-0,80
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,054427-0,46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,425289-0,54
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,113140-0,53
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,218672-0,35
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022555-0,30
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,030440-0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,870325-1,75
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,179213-1,65
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,775995-1,60
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,957245-1,59
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,061103-1,46
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,038110-1,78
TEB Portföy Altın Fonu0,108602-1,77
Deniz Port. Altın Fonu0,055682-1,74
Garanti Portföy Altın Fonu0,127847-1,73
İş Portföy Altın Fonu0,050129-1,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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