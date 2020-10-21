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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:10:08 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044743 -0,46
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026170 -0,18
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 753,508140 -0,18
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,073675 -0,16
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,162760 -0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,651072 -0,48
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044609 -0,40
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024292 -0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111106 -1,53
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048602 -0,38
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,080196 -0,17
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054304 -0,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,922799 -0,32
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,054119 -0,06
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,386924 -0,04
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,611230 -0,03
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 41,625775 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063845 -0,34
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,012569 -0,33
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,968644 -0,33
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,238257 -0,33
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,850022 -0,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu 4,027708 -0,37
Gedik Portföy Altın Fon 1,031687 -0,34
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,148732 -0,34
Fiba Portföy Altın Fonu 0,040036 -0,34
Garanti Portföy Altın Fonu 0,133442 -0,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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