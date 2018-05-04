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Katar'la sürpriz sözleşme! İmzalar atıldı...

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:06
Katar'la sürpriz sözleşme! İmzalar atıldı...

TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen törenle TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani iş birliği anlaşmasına imza attı. İş birliği anlaşmasına göre futbolu kapsayan tüm konularda iki ülke federasyonu ortak çalışma yapacak.
 
İmza törenine TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın yanı sıra Katar Federasyonu adına Genel Sekreter Mansoor Al Ansari Katar Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.
 
Anlaşmanın ardından karşılıklı hediye takdimi yapılırken Katar heyeti TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:06
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