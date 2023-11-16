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Gündem Katar'dan İsrail için uluslararası soruşturma çağrısı
Gündem

Katar'dan İsrail için uluslararası soruşturma çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 07:04:00 -
Katar'dan İsrail için uluslararası soruşturma çağrısı

Katar, İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları için uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastanelere yönelik saldırıları sonrası Katar Dışişleri Bakanlığı, uluslararası soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

"ULUSLARARASI YASALARIN AÇIK BİR İHLALİ"

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hastanelere yönelik saldırılarının incelenmesi için Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere "acil bir uluslararası soruşturma" çağrısında bulunuldu.

Katar, İsrail'in Şifa Hastanesi’ne düzenlediği baskını "bir savaş suçu ve uluslararası yasaların açık bir ihlali" olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu, sivilleri hedef alan yeni suçlara karşı caydırıcı bir rol oynamaya ve İsrail'i sorumlu tutacak hızlı ve kararlı tedbirler almaya çağırdı.

Öte yandan Katar, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin serbest bırakılması için İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapıyor.

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