Katar'dan Gazzeli on binlerce aileye yardım
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al-Sani, Gazzeli 100 bin aileye 100 dolarlık yardım yaptı.25 Ağustos 2019 Pazar 15:01
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al-Sani'nin FilistinGazze'deki ailelere yardımı devam ediyor.
60 bin aileden 100 bin aileye çıktı
Bir önceki seferde 60 bin aileye 100 dolar yardım yapan Katar, bu defa 40 bin aile daha artırarak 100 bin aileye 100 dolarlık nakit yardım yaptı.
Katar'ın bu defa 10 milyon dolara çıkan yardımı Gazze'ye nakit yardımların yedinci seferi.
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