Katar'dan Gazzeli on binlerce aileye yardım

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al-Sani'nin FilistinGazze'deki ailelere yardımı devam ediyor.

60 bin aileden 100 bin aileye çıktı

Bir önceki seferde 60 bin aileye 100 dolar yardım yapan Katar, bu defa 40 bin aile daha artırarak 100 bin aileye 100 dolarlık nakit yardım yaptı.

Katar'ın bu defa 10 milyon dolara çıkan yardımı Gazze'ye nakit yardımların yedinci seferi.