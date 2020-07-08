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Aktüel

Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 138'e yükseldi

Lübnan'da vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:55:39 -
Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 138'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Katar'da 138'e yükselirken, Lübnan'da da vaka sayıları arttı.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve can kaybının 138'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 608 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 101 bin 553'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 96 bin 107'ye çıktığı kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 39 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1945'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, virüs kaynaklı toplam can kaybının 36, iyileşen sayısının ise 1368 olduğunu açıkladı.

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