Katarakt ameliyatı ne zaman gerekli?

Göz merceği irisin ve gözbebeğinin arkasındadır. Görevi, gözün arka bölümünün iç yüzünü kaplayan ve ışığa duyarlı olan retina üzerinde görüntü oluşumunu sağlamaktır. Mercek bulanıklaşmaya başlarsa ışınların geçişi engelleneceğinden görüş bozulur.

Göz bebeğinin hemen arkasında yer alan işte bu beyzî merceğin şeffaflığını yitirmesine katarakt denir.

Katarakt oluştuğunda merceğin kimyasal bileşiminde de değişiklik meydana gelir. Ancak bu kimyasal değişimin sebepleri henüz tam olarak bilinememektedir.

Yaşlılıkta katarakt en çok bilinendir

Fakat bu tip katarakta elli hatta daha genç yaşlarda da rastlanılmaktadır.

Ayrıca

şeker,

diğer sistem hastalıkları,

uyuşturucular ve

göz yaralanmaları ile birlikte de katarakt oluşabilmektedir.

Bebekler ırsî olarak kataraktlı doğabildikleri gibi hayatlarının ilk yıllarında da katarakt oluşabilmektedir.

Bir kataraktın görüşü etkilemesi:

Büyüklüğüne

Yoğunluğuna,

Mercekte oluştuğu yere bağlı..

Hastanın fark edebileceği şikayetler şunlar olabilir:

Sisli,

puslu,

bulanık görme,

bazen çift görme de olur; ancak katarakt ilerledikçe bu durum da genellikle kaybolur.

Gözlük camlarını sık sık değiştirme ihtiyacı doğar. Ancak Katarakt belli bir noktayı aşınca, cam değiştirme de görüşü iyileştiremez olur. Gözler üzerinde bir film varmış gibi hissetme, bir tülün veya bir çağlayanın ardından bakıyormuş gibi görme başlar.

Kataraktlı kimse, daha iyi görmek için sık sık gözlerini kırpıştırır.

Göz bebeği renginin değişmesi

Göz incelenirken göz bebeği gri, sarı veya beyaz görülebilir, ancak bu değişiklikler her zaman fark edilmeyebilir.



Işık problemleri, mesela gece araba kullanılması giderek güçleşir. Çünkü merceğin puslu kısmı, karşıdan gelen far ışınlarını dağıtır ve bunların çift görünmesine veya gözün kamaşmasına sebep olur.

Keza kataraktı olan kimse, okurken ya da yakın işler yaparken yeterli ışık bulamamaktan yakınır.

Gelgelelim bazı kişilerde katarakt belli bir düzeye varınca, geçici bir okuma rahatlığına kavuşurlar!

Bu geçicidir. Katarakt geliştikçe görüş tekrar bozulmaya başlar.



Bu belirtilerden her hangi birisi olan kişi, bir göz hekimine mutlaka başvurmalıdır.

Ne zaman katarakt ameliyatı olmalı?

Görme bozukluğu kişinin günlük hayatını aksatacak kadar ilerlediğinde katarakt ameliyatla alınmalıdır.

Eğer katarakt tamamen olgunlaşıp buzlu cam gibi opak hale gelmişse daha acil bir şekilde tedavi edilmelidir. Olgunlaşmış bir kataraktın şişmesi ve hatta göz içinde dağılması bile mümkündür. Bu gibi değişimler, kalıcı görüş kaybı tehlikesi taşırlar.

Doğumdan kaynaklanan kataraktlarda ise, görmenin engellendiği her durumda derhal ameliyat yapılmalıdır.

Bunun dışında katarakt ameliyatının acilen yapılmasını gerektiren durumlar çok nadirdir.

Yavaş yavaş ilerler

Şunu unutmayalım ki katarakt başladıktan sonra çoğu zaman ilerler. Ama ilerleme hızı genellikle yavaştır ve önceden tayin edemeyiz. Katarakt ameliyatının zamanlamasını hasta tayin etmelidir. Bu durumda hekime düşen görev, hastanın görme şikayetlerinin ne kadarının katarakta bağlı olduğunu hastaya bildirmek ve tavsiyede bulunmaktan ibarettir. Karar hastaya kalır.

BİZE BİŞİ OLMAZ MI?

Geceleri bile arabasını kullanmak zorunda olan bir taksi şoförü ile evinden pek çıkmayan yaşlı bir insan erken ameliyat için aynı derecede istekli olamazlar. Toplumumuzun genelinde hemen her konuda olduğu gibi buradada "Bana bişi olmaz!" zihniyeti devrededir! Olunca da iş işten geçer, o başka...

Katarakt ameliyatının gerekliliği için görme keskinliği tek kriter değildir. Birçok hasta, görme netliklerinin düşük olmasından şikayetçi olmayabilirler. Ya da görme netliği iyi olmasına rağmen değişik ışık şartlarında çok rahatsız olduklarını bildirirler.

Güneşli günlerde sokakta daha az gördüklerini söyleyen hastalar olduğu gibi, geceleri otomobil farları, sokak lambalarının aşırı parlama ve yansıma yapıp dünyalarını kararttığından yakınan hastalar da çoktur. Kataraktın görsel şikayetlerinden bir tanesi gri tonu ve renkler arasında kontrastın kaybolmasıdır. Bu süreç uzun bir zaman aldığı için iki göz kataraktlarında hasta bu değişimi algılamayabilir. Tümsek ya da çukurların farkına varamaması, merdiven inerken ya da eşik atlarken kaza geçirmelerine sebep olabilir. Katarakt ameliyatı kolay mıdır? Ehil elde evet!