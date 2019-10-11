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Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!

ABD medyasının Barış Pınarı Harekatı hakkındaki asılsız haberlerinin ardından, Katar menşeli Al Jazeera de TSK'ya "sivilleri vuruyor" iftirası attı.

11 Ekim 2019 Cuma 08:41
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm dünya basınının ana gündem maddesi oldu. Katar merkezli Al Jazeera de, Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin harekatı desteklemesine rağmen, harekatla alakalı manipüle edici ve yalan haber yayımladı.

"Kürt kuvvetlerine karşı sivil gözetmeksizin..."

Al Jazeera, Türkiye, 'Kürt kuvvetlerine karşı şiddetli saldırılarını hızlandırdı' başlığıyla yayımladığı haberinde Türkiye'nin yaptığı bombardımanların sivil gözetmeksizin yapıldığını ima etti.

Türkiye'nin kürtleri hedeflediği ima edilen haberde, Türkiye'nin direkt olarak Tel Abyad'ı bombaladığını belirterek sivil yerleşimlerin gözardı edildiği ve 9 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Öte yandan ise YPG'nin Akçakale'ye yaptığı havan atışlarınının ise kendilerini savunmak amaçlı olduğu ve bu atışların boş sokaklara denk geldiği söylendi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 08:41
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Katar
  3. Al Jazeera
  4. YPG

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