  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'de 'Emre Belözoğlu' kararı!
Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu siyasi bunaklık değilse...
Avrupa ülkesinde 'cep telefonu' yasağı! Artık bu şekilde kullanılamayacak
İkiz kardeşleri ölüm ayırdı
Dünya Katar: İran ile diyalog bölge için gerekli
Dünya

Katar: İran ile diyalog bölge için gerekli

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır, İran ile diyaloğun bölge için gerekli olduğunu belirterek ülkesinin İran ve Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 23:01:00 -
Katar: İran ile diyalog bölge için gerekli

Tahran-Riyad ilişkilerini değerlendiren El-Hatır, "Katar olarak Washington ve HAMAS veya İran ve Suudi Arabistan arasında arabuluculuk rolü oynamaya hazırız. Doha bunu uluslararası barış ve istikrar için arabuluculuğun önemine olan inancı nedeniyle yapıyor." dedi.

Doha'nın İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ev sahipliği yapıp yapmayacağına ilişkin Katarlı yetkili, "Bu konu henüz gündemde değil ancak teklif gelirse olumlu karşılarız. İran ile diyaloğun bölgedeki Arap devletlerin endişelerini azaltacak, barış içinde birlikte yaşamaya dair anlaşmaya varılması konusunda gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay