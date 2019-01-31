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Katar Emniyet Teşkilatı heyetinden TFF'ye ziyaret

- 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'ın emniyet teşkilatı heyeti, TFF'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu

31 Ocak 2019 Perşembe 16:15
Katar Emniyet Teşkilatı heyetinden TFF'ye ziyaret


İSTANBUL (AA) - Katar Emniyet Teşkilatı heyeti, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası sürecinde alınacak güvenlik önlemlerine hazırlık amacıyla Türkiye'de incelemelerde bulunan heyet, TFF yetkilileriyle bir araya geldi.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri ile Katar Emniyet Teşkilatı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Tümgeneral Abdul Aziz Abdullah El-Ansari başkanlığındaki Katar Emniyet Teşkilatı yetkilileri katıldı.

Ziyaret kapsamında TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem, Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut, E-Bilet Müdürü Kerem Bilgin, Akreditasyon Sorumlusu Yahya Bolun tarafından Katar Emniyet Teşkilatı temsilcilerine; kanun, yönetmelik ve TFF'nin kendi mevzuatındaki spor güvenlik konuları, federasyonun marka projeleri olan güvenlik sistemi geliştirme projesi (cctv, turnike, kontrol odası), e-bilet projesi ve akreditasyon sistemi projesi konularında bilgi verildi.

Konuk heyet, daha sonra TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezdi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:15
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