Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Lübnan'da siyasi istikrara ihtiyaç var"

BEYRUT (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnan'da siyasi istikrara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Al Sani, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamayla sarsılan Lübnan'a gerçekleştirdiği dayanışma ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldi.

Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Al Sani, başkent Beyrut'ta ağır can ve mal kayıplarına yol açan patlamanın Lübnan'ı sarstığı gibi kendilerini de sarstığının altını çizdi.

Katar'ın, patlama olayından sonra Lübnan'a insani yardım gönderen ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Al Sani, "Lübnan'da siyasi istikrara ihtiyaç var. Ülkede hayata geçirilecek reformlar dış baskıların dayatlamalarıyla değil, Lübnan'ın çıkarları doğrultusunda olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Al Sani, bahsi geçen patlama yaşanmadan önce Katar'ın Lübnan'a destek planı olduğunu aktararak, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla hasar gören okul ve hastanelerin yeniden imarına destek çıkacaklarını kaydetti.

Katarlı Bakan, daha sonra Meclis Başkanı Nebih Berri ve geçici Başbakan Hassan Diyab ile görüşmelerine devam etti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut, 4 Ağustos'ta 182 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan, sahip olduğu tek tahıl silolarını da söz konusu patlamada kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığını ifade etmişti.

Ülkeyi sarsan şiddetli patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü hal son olarak 18 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Yaşanan felaketten sonra Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri harekete geçerek Lübnan'ı yardımlarıyla ayakta tutmaya çalıştı.