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Aktüel Kasten orman yakan hayatını yakar
Aktüel

Kasten orman yakan hayatını yakar

Orman Genel Müdürlüğü son zamanlarda çıkan orman yangınlarına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. “Kasten orman Yakan Hayatını yakar” denilen paylaşımında Orman Genel Müdürlüğü sabotajlara dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 17:59:00 -
Kasten orman yakan hayatını yakar

Göksel Çağlav  Ankara

Son zamanlarda çıkan orman yangınlarına dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlar yapan Orman Genel Müdürlüğü, ormanlara kasıtlı olarak sabotaj düzenleyenlerin cezasız kalmayacağını hatırlattı.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarında da artış yaşanmaya başladı. Türkiye’nin akciğerleri ormanlarımızın yok olmaması için vatandaşların daha bilinçli ve daha duyarlı olması lazım. Çünkü uzmanlara göre orman yangınlarının yüzde 80’i insan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Bu yangınların önüne geçebilmek için Orman Genel Müdürlüğü harekete geçerek sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Son yapılan paylaşımda “Geleceğimizi yakanın hayatı yanar! Kasıtlı olarak orman yakmanın, müebbet hapis ve 20 bin gün adli para cezasına varıncaya kadar ağır sonuçları vardır. Doğayı sev, ormanı koru.” İfadeleri kullanılırken, kasıtlı olarak orman yakanların da cezalandırılacağını hatırlatarak, “Kasten orman yakan, Hayatını yakar” ifadelerinin bulunduğu elinde meşaleyle orman yakan bir orman katili fotoğrafı paylaştı.


Yeni Akit Gazetesi

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