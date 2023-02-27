  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'ya getirmiş! Tutuklandı
Aktüel

Kastamonu'ya getirmiş! Tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 17:37:00 -
Kastamonu'ya getirmiş! Tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın Ankara'dan temin ettiği uyuşturucuyu Kastamonu'nun Tosya ilçesine getirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 476 sentetik ecza hapı ile metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Ayakkabı tabanında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Ayakkabı tabanında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayakkabı tabanında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yerel

Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Elleriniz dert görmesin! Uyuşturucu satan torbacılara meydan dayağı attılar
Elleriniz dert görmesin! Uyuşturucu satan torbacılara meydan dayağı attılar

Aktüel

Elleriniz dert görmesin! Uyuşturucu satan torbacılara meydan dayağı attılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23