Kastamonu'ya getirmiş! Tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın Ankara'dan temin ettiği uyuşturucuyu Kastamonu'nun Tosya ilçesine getirdiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 476 sentetik ecza hapı ile metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.