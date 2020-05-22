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Kastamonu'nun Cide ilçesine 65 yaş üstündekilerle gelerek burada kalacak refakatçilere karantina uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:51:47 -
Kastamonu'nun Cide ilçesine 65 yaş üstündekilerle gelerek burada kalacak refakatçilere karantina uygulaması

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesine gelen 65 yaş üstü vatandaşların beraberindeki refakatçiler, ilçede kalmak isterlerse yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 15 gün karantinaya alınacak.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların şehir dışından ilçeye, ilçeden de başka şehirlere gidebileceğini söyledi.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceğini dile getiren Açıkgöz, "e-Devlet üzerinden başvuru yapan 65 yaş üstü vatandaşlarımız, otomatik olarak verilen seyahat izin belgeleri ile ilçemize gelebilecekler. İster tek başlarına isterlerse bir refakatçi eşliğinde ilçemize gelmeleri mümkündür. Refakatçi olarak gelen yakını, 72 saat içinde geri dönebilecek ancak refakatçi olarak gelen kişi dönmek istemezse 65 yaş üstü vatandaşımızın verdiği 1 ay kalma taahhüdüne uymak durumunda kalacak ve Valilik kararı gereği il dışından geldiği için 15 gün karantinaya tabi tutulacaktır." dedi.

Vatandaşların sağlığı için denetimlerin sıkı şekilde uygulanmaya devam edeceğini vurgulayan Açıkgöz, "Bu sayede inşallah ilçemiz normalleşme sürecine en hızlı geçen ilçe olacaktır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın daha rahat edebilecekleri yerlere gitmeleri için getirilen bu uygulama tüm vatandaşlarımız için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.


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