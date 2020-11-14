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Aktüel Kastamonu'dan İzmir'deki depremzedelere yardım
Aktüel

Kastamonu'dan İzmir'deki depremzedelere yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:43:15 -
Kastamonu'dan İzmir'deki depremzedelere yardım

KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından bir tır yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

İzmir'deki depremin ardından Kızılay Kastamonu Şubesi, başta Taşköprü İlçe Temsilciliği olmak üzere ilçe temsilcilikleri ile yardım kampanyası düzenledi.

Şube Başkanı Sabit Tavil, yardımların gönderilmesi amacıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İzmir'deki vatandaşların acılarını paylaşmak için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyaya vatandaşların yoğun desteğinin olduğunu dile getiren Tavil, "Hemşehrilerimizin destekleri ile İzmir için 21 bin kilogram bakliyat, kuru gıda, tek kullanımlık bardak, tabak ve battaniyelerden oluşan insani yardım malzemelerini İzmir'e gönderiyoruz. Katkılarıyla kampanyamıza destek olan ve bir tırın alabileceğinden daha fazla insani yardım malzemesinin kısa sürede toplanmasını sağlayan bütün hemşehrilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Türk Kızılay Kastamonu Şube yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları ve gönüllülerden oluşan grup, yardım malzemelerinin yüklendiği tırı dualar eşliğinde İzmir'e uğurladı.


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