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Aktüel Kastamonu'daki orman yangını
Aktüel

Kastamonu'daki orman yangını

Çatalzeytin ilçesinde üç gün önce söndürülen ormanlık alanında yeniden başlayan yangın, 12 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 01:09:10 -
Kastamonu'daki orman yangını

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde üç gün önce söndürülen ormanlık alanda yeniden başlayan yangın, kontrol altına alındı.

Attepe Yaylası'nda iki gün önce söndürülen yangının olduğu alana yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Korukayası mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Kastamonu'da bulunan orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler ile çevre illerden gelen ekipler müdahale etti.

Yaklaşık 3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendirilen yangın, 12 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Çevredeki köylerden yangın söndürme çalışmalarına katılmak için gelen Yahya Özcan, yangının öğle saatlerinde başladığını söyledi.

Birkaç gün önce söndürülen yangın alanına 400 metre mesafede yeniden yangın çıktığını belirten Özcan, "Yangın bir süre sonra büyüdü. Köy sakinleri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerle müdahale ettik. Bir süre sonra kontrol altına alındı." dedi.

Orman işçisi Ercan Özdemir de dört gün önce kendi köylerinin yaylasında da yangın çıktığını belirterek "Bu bölgeye de gönüllü olarak yardıma geldik ama kontrol altına alınmış. Neden bu kadar çok yangın çıkıyor? Sebebi araştırılıyor ama inşallah bir an önce bulunur. Ciğerlerimiz yanıyor. Köyümüz için ilçemiz için memleketimiz için büyük acı. Herkes seferber oluyor, elinden geleni yapıyor. İnşallah bir daha böyle acı yaşamayız." diye konuştu.


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