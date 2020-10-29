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Aktüel Kastamonu'da yol kontrolü sırasında tespit edilen kişi izolasyona alındı
Aktüel

Kastamonu'da yol kontrolü sırasında tespit edilen kişi izolasyona alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 01:32:20 -
Kastamonu'da yol kontrolü sırasında tespit edilen kişi izolasyona alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde yol kontrolü sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, izolasyonda olması gerekirken gezmeye çıkan B.D.Ç, Daday ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında polis noktasında durduruldu.

Kovid-19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

KYK yurduna yerleştirilen B.D.Ç'ye 3 bin 150 lira idari para cezası da uygulandı.

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