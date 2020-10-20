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Aktüel Kastamonu'da "pos tefeciliği" operasyonunda 6 kişi yakalandı
Aktüel

Kastamonu'da "pos tefeciliği" operasyonunda 6 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:26:34 -
Kastamonu'da "pos tefeciliği" operasyonunda 6 kişi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen "pos tefeciliği" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince pos cihazları üzerinden tefecilik yapılarak, haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, belirlenen 7 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen 48 bin 370 lira, 6 POS cihazı, farklı kişi adına düzenlenmiş 22 kredi kartı, 2 para sayma makinesi, çok sayıda kredi kartı slipi ile içinde suça dair kayıtların bulunduğu defterler ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.


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