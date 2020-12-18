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Aktüel Kastamonu'da özel harekat polislerinden "kaçırılan minibüsü kurtarma" tatbikatı
Aktüel

Kastamonu'da özel harekat polislerinden "kaçırılan minibüsü kurtarma" tatbikatı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:30:35 -
Kastamonu'da özel harekat polislerinden "kaçırılan minibüsü kurtarma" tatbikatı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da özel harekat polislerince gerçekleştirilen tatbikatta minibüs kaçıran kişiler etkisiz hale getirildi.

Senaryo gereği minibüsün kaçırılması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri, zırlı araçla minibüsün önünü kesti.

Otobüse giren ekipler, 2 kişiyi saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.

Tatbikat kapsamında ekipler, Ejder Yalçın aracından atış, taktiksel atış, keskin nişancı atışı, parkur atışı ve bina operasyonuyla da takdir kazandı.

Tatbikatı Kastamonu Valisi Avni Çakır ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci izledi.


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