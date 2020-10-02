Kastamonu'da "özel bireyler" süs kabaklarını boyadı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "özel bireylere" yönelik süs kabağı oyma ve boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Akademi Kültür ve Eğitim Derneğinin (AKED) ERASMUS Avrupa Birliği Yetişkin Eğitimi Projesi kapsamında, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ve Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi desteğiyle engellilere süs kabağı oymacılığı ve boyama kursu verildi.

AKED Başkanı Suzan Avanoğlu, Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi binasında gerçekleştirilen etkinliğin çok verimli geçtiğini söyledi.

Engellilere yönelik bir proje hayata geçirildiğini belirten Avanoğlu, "Engelli bireylere el sanatları öğreterek girişimcilik kazandırmayı planlıyoruz. İngiltere koordinesindeki proje Türkiye, İtalya ve Romanya ortaklığında yürütülüyor. Bu kapsamda engellilere el sanatları ve girişimcilik kursları verilecek." dedi.

Engellilerin sosyalleşip topluma uyum sağlamasının hedeflendiğine işaret eden Avanoğlu, proje sonunda elde edilen ürünlerin engelliler yararına satışa sunulacağını dile getirdi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Huriye Boyraz da destek verenlere teşekkür ederek, "Çocuklar arasında bu gece uyumayanlar, 'Ne zaman gideceğiz?' diye beni arayanlar oldu. Çocuklarımızın mutluluğu hiçbir şeyle ölçülmez. Onları bu tür etkinlikler çok sevindiriyor. Gözlerinden de mutlulukları okunuyor." ifadelerini kullandı.

- "Bu etkinlik çocuklara çok iyi geldi"

"Özel birey" annesi Hülya Sönmez ise uzun zamandır ilk kez böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Pandemi nedeniyle uzun zamandır dışarıya çıkamıyorduk. Bu etkinlik bizleri çok mutlu etti ve çocuklara çok iyi geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çocuğunun bu günü iple çektiğini dile getiren Lemiye Budak ise şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı hayata katmak için buradayız. İnsanlar, 'Çok sıkıldık, evden çıkamıyoruz' diyor. Bizim hayatımız hep evde geçiyor. Çocuklarımıza , 'Bir şey yapamaz' gözüyle bakılıyor ama fırsat verilirse çok güzel şeyler yapılıyor. Verilen görevi çok iyi yapıyorlar. Katkıda bulunulursa çocuklarımızın topluma kazandırılacağını düşünüyorum. O yüzden fırsat verin, görün neler başaracağımızı diyoruz."



