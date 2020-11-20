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Aktüel Kastamonu'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Aktüel

Kastamonu'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:39:49 -
Kastamonu'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasret Sokak'ta, Sedat Aksakal idaresindeki 37 AE 866 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği Aksakal'ın kullandığı otomobil, park halindeki araca çarparak durabildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Aksakal'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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