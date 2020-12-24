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Aktüel Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Aktüel

Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:43:20 -
Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat İnal'ın kullandığı 37 PF 979 plakalı otomobil, Şenlik Yolu Alçılar köyü yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Beratcan İnal ve Şazimet İnal araçta sıkıştı.

Devrekani Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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